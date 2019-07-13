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Herkesi 15 Temmuz’da  Yeşilköy’e bekliyorum

Başkan Erdoğan, vatandaşları 15 Temmuz Pazartesi günü darbe gecesi İstanbul’a geldiği Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek anma törenine davet etti, “Sizleri 15 Temmuz gecesi Yeşilköy’e bekliyorum” dedi.

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Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı’nı İstanbul’da Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı. Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi’ne geçti. Cuma Namazı’nı burada kılan Erdoğan’a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. 

Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Cumanız mübarek olsun. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizleri 15 Temmuz gecesi Yeşilköy’e bekliyorum. Allah bizlere de şehitlerimizle anılmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı. 

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı. Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geçerek İstanbul’daki çalışmalarını buradan yürüttü. 

UNUTTURMAYACAĞIZ   

 Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter’dan da 15 Temmuz’a ilişkin bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları kaydetti: “Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.” 

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

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