Güncel

Herkesin canını tehlikeye attı: Motosiklette uzanarak yolculuk yaptı

Bursa trafiğinde motorun üzerinde yatarak ilerleyen şahıs trafikteki rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

IHA5 Ocak 2026 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
Herkesin canını tehlikeye attı: Motosiklette uzanarak yolculuk yaptı
Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde 16 BMN plakalı kasalı motosikletin kasa kısmına yerleştirilen masanın üzerine uzanarak yolculuk yapan bir adam, trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Yattığı yerden çevredeki araçlara el sallayan şahıs, görenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

MOTOSİKLETİN ARKASINDA YATARAK TEHLİKELİ YOLCULUK

Bir yandan da trafik güvenliğini hiçe sayan bu tehlikeli yolculuk, cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. O anlara tanık olan vatandaşlar, bu tür davranışların hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini tehlikeye attığını dile getirdi.

