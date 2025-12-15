İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2025 Pazartesi / 25 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6986
  • EURO
    50,2475
  • ALTIN
    5959.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Herkesin içinde döverek yere savurdu: Okul müdürünün öğrenci şiddeti kamerada
Güncel

Herkesin içinde döverek yere savurdu: Okul müdürünün öğrenci şiddeti kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde okul müdürü sinirlendiği öğrenciyi herkesin önünde itekleyerek darp etti. O anlar kameraya yansırken, öğrencinin ailesi şikayetçi oldu. Ortaya çıkan görüntüler üzerine açıklama yapan baba, 'Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti' dedi.

IHA15 Aralık 2025 Pazartesi 16:36 - Güncelleme:
Herkesin içinde döverek yere savurdu: Okul müdürünün öğrenci şiddeti kamerada
ABONE OL

Olay, cuma günü İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde eğitim öğretime devam eden Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul Müdürü Mustafa Ç., sırada bekleyen Muhammed K. (11)'yı saldırarak darp etti. O anlar amatör kameraya yansıdı. Olayın ardından öğrenci, durumu ailesine bildirdi. Aile müdürden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"DURDUK YERE DÖVDÜ, KAFA ATTI VE FIRLATTI"

Olayı anlatan 11 yaşındaki öğrenci Muhammed Emin K., "O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı 'Seni buraya gömerim, herkes burada ahlakını bilecek' dedi. Çocuğa el hareketi yaptım zannetti. Okula gitmeyeceğim. O beni dövecek ben kendimi savunamayacağım, sonra disiplin verecek tutanak tutacak ben gitmem okula" dedi.

"KİME GÜVENECEĞİZ, NEREYE GİDECEĞİZ?"

Baba Nihat Koca (49), "Cuma günü işten eve geldim. Hanım bana 'Muhammed'i dövmüşler' dedi. Ben çocuklar arasında olmuş sandım. Sonra bana okul müdürü 'Muhammed'i dövmüş' dediler. Öğretmendir kızmıştır dedim. Daha sonra bana video geldi. Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti. 11 yaşındaki çocuğumu kaldırmış vurmuş. Kafası taşa gelse ne olacak? Ben çocuğumu öğretmenlere emanet ediyorum. Öğretmen bunu yapsa sokaktaki vatandaş kim bilir neler yapar. 4 gündür ben çocuğu bırakıp işe gidemiyorum. Ağlıyor, beni dövecekler diye. Ben ne yapacağım çocuğumun psikolojisi bozuldu? Kime güveneceğiz, nereye gideceğiz? Ben bu işin peşini bırakmıyorum" dedi.

  • okul müdürü
  • öğrenci darpı
  • aile şikayeti

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.