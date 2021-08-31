HES kodu oyunu tutmadı: 4 bin lira ceza yedi

AA 31 Ağustos 2021 Salı 23:19 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 23:19

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi yakınlarındaki uygulama noktasında, Kırşehir'den Ankara'ya giden yolcu otobüsünü durdurdu.

HES kodu ve kimlik sorgulamasında, yolculardan Ö.U.K'nin (19) temaslı olduğunu ve başka birine ait HES kodu ile bilet aldığını tespit eden ekipler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza uygulanan Ö.U.K. yurda yerleştirildi.

Ekipler, otobüs firmasına da 4 bin 50 lira idari ceza kesti.