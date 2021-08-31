İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2021 Salı / 22 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3119
  • EURO
    9,8332
  • ALTIN
    484.844
  • BIST100
    1472.07
Güncel

HES kodu oyunu tutmadı: 4 bin lira ceza yedi

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, temaslı olduğu halde başkasına ait HES kodu ile otobüs bileti aldığı belirlenen kadın yolcu, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

AA31 Ağustos 2021 Salı 23:19 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 23:19
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi yakınlarındaki uygulama noktasında, Kırşehir'den Ankara'ya giden yolcu otobüsünü durdurdu.

HES kodu ve kimlik sorgulamasında, yolculardan Ö.U.K'nin (19) temaslı olduğunu ve başka birine ait HES kodu ile bilet aldığını tespit eden ekipler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza uygulanan Ö.U.K. yurda yerleştirildi.

Ekipler, otobüs firmasına da 4 bin 50 lira idari ceza kesti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.