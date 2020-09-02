02 Eylül 2020 Çarşamba 17:23 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 17:23

Mobil uygulama üzerinden veya SMS yoluyla alınan HES kodu ile seyahat edenlerin koronavirüs açısından takibi sağlanıyor. HES kodunu süreli veya süresiz şekilde alabilmek mümkün. Seyahat için bilet alırken HES kodu paylaşım süresi ifadesinin ne olduğunu bilmeyenler konu hakkında araştırma yapıyorlar. Peki HES kodu paylaşım süresi nedir? HES kodu süreli süresiz ne demek? İşte detaylar...

Tüm yurt içi uçuşlarda güvenle uçmanız için T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen yeni bir uygulamadır. SMS ile HES kodu alırken geçerlilik süresine rakam olarak gün sayısı yazmak gerekiyor. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alırken, kodun ne zamana kadar geçerli olacağı seçilebilmekte olup, süresiz olarak da belirtilebilir.

HES KODU PAYLAŞIM SÜRESİ NEDİR?

Paylaşım Süresi, talep ettiğiniz HES kodunuzun aktiflik süresini belirler. HES kodunuzu uçak bileti alımlarında kullanabilmeniz için, Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekir.

Örneğin uçuşunuz 10 gün sonra ise en az 17 gün geçerli Paylaşım Süresi ile bir kodunuz olmalı. HES kodunun geçerli olması için Paylaşım Süresi’ni girerken yolculuk tarihine kadar olan gün sayısına en az 7 gün daha eklemelisiniz.



Uygulama üzerinden Paylaşım Süresi'ni sınırsız olarak da belirleyebilirsiniz. SMS'le HES kodu talep etmeniz durumunda da en son girilen gün sayısı Paylaşım Süresi'ni ifade eder.

HES kodunu uçak bileti alımlarında kullanabilmek için, Paylaşım Süresi'nin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olması gerekir.

SMS'le HES boşluk T.C. Kimlik No boşluk Kimlik Seri No son 4 hanesini girdikten sonra bu alanı boş bıraktığınızda Paylaşım Süreniz 1 yıl olacaktır.

HES KODU SÜRELİ SÜRESİZ NE DEMEK?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alırken, kodun ne zamana kadar geçerli olacağı seçilebilmekte olup, süresiz olarak da belirtilebilir. SMS ile HES kodu alırken de geçerlilik süresi "gün sayısı" olarak mesajın sonunda belirtilmektedir.

HES KODU NEDİR?

Tüm yurt içi uçuşlarda güvenle yolculuk yapmanız için T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu hale getirilen yeni bir uygulamadır.

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kurallara göre; tüm yurt içi uçuşlarda seyahat edecek yolcuların uçuşlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için HES Kodu ile kontroller sağlanacak ve uçuşa 24 saat kala tüm yolcuların risk durumları HES kodu üzerinden sorgulanacaktır.

Koronavirüs pandemi döneminde sınavlarda da kullanılan HES kodu, virüsün yoğun olduğu bölgeleri veya hastalığı atlatmış kişileri kayıt altına alan bir sistemdir.

Sonradan bir yolcuya virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında bu kod sayesinde temas ettiği kişilerin takibi yapılabiliyor.