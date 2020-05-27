27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:27 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:27

HES kodu ile seyahat izni ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ilk çıktığı günden itibaren araştırılan konular arasında yerini alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan Hayat Eve Sığar uygulamasından alınacak HES kodu ile seyahat izin belgesi alıp, güvenli ve kontrollü seyahat gerçekleştirilebilecek. Vatandaşlar; HES kodu seyahat izni yerine geçer mi? HES kodu alanlar seyahat edebilir mi? şeklindeki soruların cevaplarını öğrenmek istiyor. İlk olarak seyahatlerde kullanılacak alan HES kodu ile koronavirüs riski taşıyıp taşımadığı sorgulanacak ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak. Buna göre; Seyahat için HES kodu nasıl alınır? HES kodu seyahat izni yerine geçer mi? HES kodu alanlar seyahat edebilir mi? HES kodu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

HES KODU NEDİR?

HES kodu kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde seyahat yapılabilmesini sağlayan uygulamadır. HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulamasını kullanarak e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve kimlik seri numarasının son 4 rakamı girilerek alınır. HES kodu için geçerli olması gereken gün sayısını yazıp (Örnek: HES 12345678901 5376 30) 2023’e SMS yollayarak yurt içi uçuşlar için rezervasyon ve uçak bileti alma aşamasında kullanılan 10 ya da 12 haneli kodu ifade eder.

HES kodu alan vatandaşlar ancak seyahat izni olması durumunda yola çıkabilecekler. Yani seyahat yasağı kalkmadan önce sadece HES koduyla seyahat edilemeyecek. Koronavirüs salgını tamamen geçene kadar ise seyahat yasağının kalkması durumunda bile HES kodu ile seyahat edilebilecek.

HES kodu, koronavirüs (Covid-19) salgınına yol açan vakaların yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak amacıyla, Koronavirüse maruz kalmış ya da Koronavirüs olan hastalarla temas etmiş olan ve uçuşa kabul edilmeyecek vatandaşların havalimanına gelmeden önce bilgilendirilmesini sağlar.

HES kodu sadece firmaların seyahat edecek kişi hakkında sağlık durumu detaylarını görebilmelerine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla valilik ve kaymakamlıklardan alınan izin ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Kişinin valilik onaylı seyahat izni bulunsa dahi HES kodunda risk detaylarının yer alması, seyahat iznine engel olabilecek. Dolayısıyla uçak, tren ya da otobüs bilet almasının önüne geçilecek.

Dolayısıyla özel araçla seyahat eden kişiler de yetkili kurumdan seyahat izni almadan yola çıkamayacak.

HES kodu hakkında bilinmesi gerekenler

HES kodu Covid-19 pandemi sürecinde tüm misafirlerimize iç hat uçuşları için bir zorunluluktur.

HES kodunuz tüm yurt içi uçuşlarda geçerlidir.

HES kodları uçuşa 24 saat kala kontrol edilir ve misafirlerimize uçuşları hakkında bilgilendirme yapılır. Sağlık Bakanlığınca seyahatine onay verilmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecektir.

HES kodu belirli bir süre boyunca geçerlidir. HES kodunuzun seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 7 gün daha geçerli olması gerekmektedir, aksi durumda rezervasyonunuz onaylanmayacaktır.

Bebek yolcular için HES kodu gerekmemektedir.

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması aracılığıyla, e-Devlet üzerinden ya da aralarında boşluk olacak şekilde HES, T.C. kimlik numaranız, kimlik seri numaranızın son son 4 rakamı ve HES kodunuz için geçerli olması gereken gün sayısını yazıp (Örnek: HES 12345678901 5376 30) 2023’e SMS yollayarak edinebilirsiniz.

HES kodu belirli bir süreliğine geçerlidir. HES kodunuNUN geçerlilik süresinin uçuş tarihinizi kapsadığından emin olun.

Seyahat yasaklarının sona ermesinden sonra yapılacak yolculuklarda HES kodu olmayan yolcular iç hat uçuşlarına kabul edilmeyecek.