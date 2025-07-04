İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2025 Cuma / 9 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8735
  • EURO
    47,023
  • ALTIN
    4274.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hesabı tek tek soruluyor: İzmir'deki yangınlara sebep olanlar adliyeye sevk edildi
Güncel

Hesabı tek tek soruluyor: İzmir'deki yangınlara sebep olanlar adliyeye sevk edildi

İzmir'in Buca ilçesinde, ruhsatsız bir inşaatta yapılan demir kesme ve kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar, orman yangınına neden oldu. Olayla bağlantılı 5 kişi adliyeye sevk edilirken 2 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 19:24 - Güncelleme:
Hesabı tek tek soruluyor: İzmir'deki yangınlara sebep olanlar adliyeye sevk edildi
ABONE OL

Zafer Mahallesi'nde Olduruk mevkisinde dün Y.Ö'ye ait ruhsatsız inşaatta demir kesimi ve kaynak işlemi esnasında orman yangınına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö. ve N.T. tutuklama, 18 yaşından küçük olduğu belirtilen B.A. ile S.Ö. ve Y.K. ise adli kontrol tedbiriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan yangının çıkış anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, bir kişinin yanan bölgeye bir şeyler attığı, yangının büyümesi üzerine olay yerine giderek söndürmek için müdahale ettiği görüldü.

OLAY

Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 11 helikopter, çok sayıda arazöz ve su ikmal araçlarıyla müdahale başlatılmıştı.

Yangına bölgede ruhsatsız olduğu belirtilen inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.