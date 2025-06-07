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  • Hesabından milyon dolarlar çıktı: Papara'daki kara para operasyonunda yeni gelişme
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Hesabından milyon dolarlar çıktı: Papara'daki kara para operasyonunda yeni gelişme

Papara Elektronik Para AŞ'ye yönelik düzenlenen 'yasa dışı bahis' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin kara para akladığı kripto hesaplarından birinin sahibi Doktor Mehmet Eyüp Oğan olduğu tespit edildi. Hesabında 6 milyon dolar bulunan Oğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşam Gazetesi7 Haziran 2025 Cumartesi 09:31 - Güncelleme:
Hesabından milyon dolarlar çıktı: Papara'daki kara para operasyonunda yeni gelişme
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AKŞAM Gazetesi Haber Merkezi'nin haberine göre, Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında, yasadışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasadışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracılık ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın arasında olduğu 13 şüpheli, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından tutuklanmıştı.

26 BİN HESAP KULLANILDI

Dosyaya giren MASAK raporuna göre, 2021 ila 2023 yılları arasında yasadışı bahis sitelerinde 26 bin 12 Papara hesabı kullanıldı. Bu hesaplardaki paralar 274 farklı banka hesaba aktarıldı. Sonra da paralar bu hesaplardan 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildi. Bir kripto cüzdan adresinin sahibinin ise emekli doktor Mehmet Eyüp Oğan olduğu belirlendi. Oğan'ın sahibi olduğu kripto cüzdanında yaklaşık 6 milyon 31 bin 242 USDT (Doların sanal versiyonu, stabil coin) çıkışı yapıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Oğan, çıkarıldığı mahkemece kuvvetli suç şüphesi, delillerin henüz yeterince toplanmamış olması dikkate alınarak tutuklandı. Oğan'ın avukatı ise, "2014'ten beri müvekilim papara kullanmamıştır. Müvekkilimin hesabını kullanan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Faillerin yakalanması gerekirken müvekkilim yıllardır bu olay yüzünden mağdur olmuştur" dedi.

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