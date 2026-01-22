Adana'da 3 sene önce arkadaşına güvenip IBAN'ını kullandıran 23 yaşındaki Özlem Develi, dolandırıcılıktan 15 gün cezaevinde tutuklu kaldı.

GÜVENİNİN KURBANI OLDU: "TİCARET YAPIYORUM" YALANINA İNANDI

Adana'da 2023 yılında dershaneye giderken tanıştığı M.D. isimli şahsa güvenen 23 yaşındaki Özlem Develi, hayatının hatasını yaptı. M.D.'nin "Ticaret yapıyorum, hesaplarım blokeli, senin IBAN'ını kullanabilir miyim?" teklifini kabul eden genç kız, adına açılan banka hesabını arkadaşının kullanımına sundu. Ancak bu iyilik, genç kızın adli sicilini altüst eden bir sürecin başlangıcı oldu.

SOSYAL MEDYA ÇEKİLİŞİYLE VATANDAŞLARI DOLANDIRDILAR

Kısa süre sonra karakola çağrılan Develi, hesabının sosyal medya çekiliş dolandırıcılığı için kullanıldığını öğrendi. M.D.'nin, çekiliş kazandığını düşünen vatandaşlardan "vergi" veya "dosya masrafı" adı altında para topladığı ve bu paraların Özlem Develi'nin hesabına yattığı tespit edildi. Parayı gönderip ürünlerini alamayan mağdurlar, doğrudan hesap sahibi olan Develi hakkında suç duyurusunda bulundu.

4 YIL 5 AY HAPİS VE AĞIR PARA CEZASI

Hakkında Türkiye genelinde 20 farklı dava açılan Özlem Develi, geçtiğimiz Haziran ayında 15 gün tutuklu kaldı. Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ise şoke eden bir karar çıktı. Mahkeme, genç kızı suçlu bularak 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezasına çarptırdı.

"SENİ TERÖRİST DİYE EVDEN ALDIRIRIZ"

Mezun olduğu bilgisayar programcılığı diplomasını almaya bile gidemediğini belirten Develi, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

Arkadaşım, ticaretle uğraştığını söyleyip hesaplarının blokeli olduğunu anlattı. Benden hesabımı kullanmayı istedi, ben de güvendim. Ancak insanları dolandırmış. Ben hepsini karakolda öğrendim. Şikayetçi oldum. Beni tehdit ettiler, 'Seni terörist diye evden aldırırız' dediler. Bu işi yapanlara hiçbir şey olmuyor. Şu an 3-4 cezam istinafta, bir tanesi kesinleşti. Yakaladıklarında alacaklar. İnsanları ben dolandırmadığım halde benden şikayetçi oluyorlar ve ceza alıyorum.

Üniversiteyi bitirdim, diplomamı alamıyorum. Hayatımı mahvettiler, işe giremiyorum. Hakkımda yakalama kararı var ve diplomayı almaya gidersem beni orada alırlar, gidemiyorum. Ben suçsuz yere cezaevine girdim. Yapmadığım halde cezasını ben çekiyorum. Kurban Bayramı'ndan önce 15 gün cezaevinde kaldım. Bunları ben çekiyorum, bunlara hiçbir şey olmuyor.

"ÇARESİZ DURUMDAYIZ"

Baba Ahmet Develi ise kızının hayatının karardığını belirterek, "Kızım güvenip arkadaşına IBAN'ını verdi, o da onu dolandırdı. Şu anda kızımın ağır cezada davaları sürüyor. Çaresiz durumdayız. Bu çocuğa yol gösterilsin, gençliğine yazık. Kızım suçsuz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.