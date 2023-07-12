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Hesap günü geldi: Tanju Özcan saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Bolu'dan 'değişim' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün saat 17.00 sıralarında CHP Genel Merkezi önünde olacak. 13 yıllık süreç içerisinde Kılıçdaroğlu'na karşı en büyük ayaklanmaya imza atan Özcan'ın parti yönetimi tarafından nasıl karşılanacağı merak ediliyor.

Sabah12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:29 - Güncelleme:
Hesap günü geldi: Tanju Özcan saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olacak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldırarak 3 Temmuz'da Bolu'dan "değişim" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün saat 17.00 sıralarında CHP Genel Merkezi önünde olacak. CHP'lileri protesto mitingine davet eden Özcan, yapacağı konuşmada bu kez Kılıçdaroğlu'nun makam odasından duyulacak şekilde "İstifa et" çağrısını yineleyecek. Sabah'ın haberine göre, Genel merkeze de girecek olan Özcan'ın bu süreçte parti yönetimi tarafından nasıl karşılanacağı merakla bekleniyor. 10 günlük protesto eyleminin ilk bölümünde günlük 25 kilometre yürüyen Özcan, son birkaç gündür bu ortalamasını düşürdü. Ayağındaki şişme sebebiyle doktor kontrolünde Ankara sınırını geçen Özcan, sık sık basın toplantısı düzenleyerek Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerini sıraladı. Kısa süre önce yaptığı açıklamada on binlerce CHP'liyi genel merkez önüne çağıran Özcan, 13 yıllık süreç içerisinde Kılıçdaroğlu'na karşı en büyük ayaklanmaya imza atmış olacak.

ADAYLIK SİNYALİ

Öte yandan dün Etimesgut'ta basın açıklaması yapan Özcan, genel başkanlığa adaylık sinyali verdi. CHP yönetimine seslenen Özcan, "Kurultay tarihini bir an önce açıklayın. Benim tedbirimi kaldırmak suretiyle seçilme hakkımı bana verin. Kurultayda yeterli imzayı toplayıp karşınıza aday olarak çıkmaya hazırım" ifadelerini kullandı. Genel merkezde Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini de belirten Özcan, "Kendisinden cevap bekliyorum" dedi.

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