Her fırsatta "hesap uzmanı" olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu'nun hesabı şaştı ve SGK'dan sonra CHP'yi de batırdı. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için toplama yöntemiyle 6'lı Masa'ya ek olarak HDP'ye birçok vaatte bulundu. Ancak oyunu artıramadığı gibi CHP'nin 37 milletvekilini küçük ortaklarına verdi. Kılıçdaroğlu toplam oyları %1'i bulmayan Saadet Partisi'ne 10, Gelecek Partisi'ne 10, DEVA'ya 14 ve Demokrat Parti'ye de 3 milletvekili hediye etti. Böylece parlamento seçimlerinde patlama hesapları yapan CHP bu yasama döneminde 131 milletvekiliyle yetinmek zorunda kalacak.

Kendisini 'hesap uzmanı' olarak tanımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı olabilmek için 6'lı Masa'daki beş ortağına yardımcılık ve ortaklarına 37'i bulan milletvekilliği vermesine karşın planları tutmayınca partisini de batırdı. CHP Lideri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde arzu ettiği oy seviyesi ulaşmadığı gibi partisinin de TBMM aritmetiğinde bir önceki yasama döneminin gerisine düşürdü. Kılıçdaroğlu, yüzde 1 bile oyu olmayan ortakları Deva, Gelecek, Saadet ve DP'ye 37 milletvekilliği ikram etti. Bunlar partilerine dönünce CHP 131 milletvekili ile yetinecek. Böylece vekillikte patlama hesapları yapan Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubunda da erozyona neden oldu.

ORTAKLARINI VEKİLLİĞE BOĞDU

Meclis'te çoğunluk olma iddiası ile yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu doğrultuda 6'lı Masa'nın paydaşlarına listelerinde yer verdi. Kılıçdaroğlu, aday ilan edilmesinden sonra 7 Mart'ta ortaklarına övgü yağdırmıştı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun "bilgedir" dediği SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun partisine 10 vekil, entelektüel birikimini övdüğü Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na 10 vekil, genç lider diyerek yücelttiği Deva Partisi lideri Ali Babacan'a 14 vekil, 'cesur lider' yakıştırmasında bulunduğu DP lideri Gültekin Uysal'a 3 vekilliği kendi elleriyle hediye etti.

İDDİASININ 13 PUAN GERİSİNDE

Kılıçdaroğlu ve CHP sözcüleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, "toplumda dip dalgası oluştu" mesajını yineleyerek, toplam oyların yüzde 58'ni alma iddiasında bulundu. 14 Mayıs'ta 44.88 oy alan Kılıçdaroğu bu iddialı hedefin 13 puan gerisinde kaldı. 14 Mayıs'ta seçmen katılım rekoru kırarken Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2 milyon 538 bin 905 oy gerisinde kaldı. CHP Lideri kendi oylarıyla birlikte 'muhalefet bloku'nu oluşturan oylar olarak tanımladığı Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye oy veren 3 milyon 67 bin 208 seçmene ikinci tur için ulaşmanın hesaplarını yapsa da CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve TİP'in toplam oylarına dahi erişmedi. 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu destekleyen dört partinin toplam oyu CHP Liderine verilen oyların toplamından fazla. Kılıçdaroğlu, 24 milyon 594 bin 932 kişinin oyunu alırken CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve TİP'in toplam oyu 24 milyon 807 bin 785 oldu.

-1 OYLA 10 VEKİL ALDIK



Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi eksi 1 oyla 10 milletvekili aldıklarını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çebi, " Saadet partimizin bilge genel başkanı; Temel Karamollaoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Milli Görüş tarihinin en zor zamanında, aldığı bu stratejik karar ile, %-1 oyu görünmesine rağmen, Saadet Partimizin Meclis'te 10 vekille temsiline vesile olmuştur" dedi.

MASADA 44,9 PAYLAŞILAMIYOR

Cumhurbaşkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı 44,9'luk oy CHP ve diğer ortakları arasında paylaşılamıyor. CHP'de DEVA, Gelecek, DP ve SP'den beklenen desteğin gelmediği belirtilirken bu partilerde ise "Türkiye'de sol bir partinin adayının yüzde 44,9 oy alması muhafazakar seçmen ile olur. Bunu da biz sağladık" değerlendirmeleri yapılıyor. 14 Mayıs seçim sandığının sonuçları, alınan oy ve çıkarılan vekil sayısı CHP ile 6'lı Masa'da iş birliği yaptığı dört küçük partnerini karşı karşıya getirmeye devam ediyor.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

CHP içinde Kılıçdaroğlu'nun 4 ortağına verdiği kontenjanların hazımsızlığı zirve yaparken, CHP sayesinde Meclis'e 10 vekil sokan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun vekillerini yanına alarak sosyal medyadan verdiği kare ana muhalefeti kızdırdı. Davutoğlu, "Milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı genel merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu olsun" notunu düştüğü fotoğraflı paylaşımını sürpriz bir şekilde sildi.

SGK DA AYNI KADERİ YAŞADI

Kılıçdaroğlu'nu SSK Genel Müdürlüğü görevinden alan dönemin Çalışma Bakanı Necati Çelik, TBMM'de 22 Haziran 2000'de yaptığı konuşmada bunun gerekçesini şöyle dile getirmişti: "Kılıçdaroğlu'nu, zamanın umum müdürü, Sayın (Mehmet) Moğultay getirmiş ve ondan sonra gelen CHP'li veya SHP'li bakanlar da görevden almak istemiş; ama, ne yazık ki, almaya, ne zamanları ne de güçleri yetmemiş. Ben, bu Sayın Genel Müdürü görevden aldım. Niye aldım? Bu Sayın Genel Müdür göreve gelmeden, SSK'nın hiç açığı yok; hatta, sağlık sigortasında fazlası var. Geldikten bir yıl sonra, 2,5 trilyon lirayla açık başlıyor ve bugün gelinen noktayı da biliyorsunuz. Artı, aşırı sol örgütlenmeye fırsat vermiş, onay vermiş veya yapmış. Bir belgesini sundum."