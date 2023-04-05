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Hesaplar tutmadı! ''İttifak içinde ittifak'' hüsranı! Karamollaoğlu: Sonuç çıkmadı

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala 6'lı masa içindeki içerisinde kurulmak istenen Saadet Partisi'nin, Gelecek ve DEVA partiler 'üçlü ittifak' görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Bendeniz ittifak içinde ittifak diye adlandırdığımız üçlü ittifakı önemsiyordum. AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık.' dedi.

5 Nisan 2023 Çarşamba 15:25 - Güncelleme:
Hesaplar tutmadı! ''İttifak içinde ittifak'' hüsranı! Karamollaoğlu: Sonuç çıkmadı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masa içinde milletvekili listeleri için 'üçlü ittifak' görüşmelerinden sonuç çıkmadığını açıkladı. Temel Karamollaoğlu, Gelecek ve DEVA partileri ile ortak listede anlaşamadıklarını söyledi.

Sözcü TV'de konuşan Karamollaoğlu, 'Bendeniz ittifak içinde ittifak diye adlandırdığımız üçlü ittifakı önemsiyordum. AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık." dedi.

'ÜÇLÜ İTTİFAKTA ANLAŞAMADIK'

Temel Karamollaoğlu, "DEVA Partisi ağırlıklı olarak 'Bizim logomuz altında seçime girelim.' dedi. Biz de bu mantıklı olmaz dedik. Biz 7-8 kere seçime girmiş 20 yıllık bir partiyiz." ifadesini kullandı.

Saadet Partisi lideri, 'İttifak bizim amblemimiz altında olmalı yoksa biz seçim kurullarında, sandık kurullarında yokuz dedik. Ama anlaşamadık son noktaya da geldik." sözleriyle görüşmelerden sonuç çıkmadığını açıkladı.

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