"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ahmet Özer döneminde yapılan usulsüz işlemleri mercek altına almaya devam ediyor. Özer'in akrabaya milyonlarca liralık araç tahsisi ve FETÖ'cülere belediyeden maaş bağlama gibi çok sayıda skandalının ardından şimdi de işçilere hakkın vermediği öğrenildi.

Fotoğraftaki: Esenyurt Belediyesi Başkanvekili Can Aksoy

1.2 MİLYAR TL BORCU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kayyum Can Aksoy, Ahmet Özer'in kayınbiraderi Metin Günsan'ın yakın çevresine iş imkanı sağladığı belediye iştiraki olan Esenyurt Belediyesi Personel Anonim Şirketi'nin (ESPAŞ) denetlenmesi talimatını verdi. Adeta batık hale getirilen ESPAŞ'ın son iki yıldır Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi ödemeleri dahil 1.2 Milyar TL borcu olduğu tespit edildi.

ARAÇLAR İADE EDİLDİ

Aksoy, sadece SGK'ya yaklaşık 950 Milyon TL borcu bulunan ESPAŞ'ın giderlerini kısmak için ilk adım olarak bünyesindeki fazla harcamaları azaltmaya gitti. Aksoy, ESPAŞ bünyesinde Ahmet Özer'in yakınlarına tahsis ettiği 10 adet aracı kiralama şirketine iade etti.

FETÖ'CÜLER HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

Aksoy, daha önce de kağıt üzerinde ESPAŞ bünyesinde çalıştığı gösterilen ve FETÖ'den ihraç edilen 6 subay ve astsubayın maaş aldığını belirleyerek işlerine son vermiş, FETÖ'cü askerler hakkında da inceleme başlatmıştı.

İŞÇİLERE HAKLARINI VERDİ

Kayyum Can Aksoy, yaptırdığı denetlemeler sonucunda ESPAŞ bünyesinde çalışan işçilerin kıdem tazminatlarının ödemeleriyle ilgili sorunlar olduğunu tespit etti. Aksoy'un talimatıyla göreve gelen yeni yönetim, işçilerin üç aydır durdurulan kıdem tazminatı ödemelerini yeniden başlattı. Ayrıca işçilerin emeklilik kıdem tazminatları da hesaplarına yatırılmaya başlandı.

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