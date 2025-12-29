İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2025 Pazartesi / 10 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9408
  • EURO
    50,5794
  • ALTIN
    6081.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Heybet Halbusi, Irak'ta yeni Meclis Başkanı seçildi
Güncel

Heybet Halbusi, Irak'ta yeni Meclis Başkanı seçildi

Irak'ta Meclis Başkanlığına Heybet el-Halbusi seçildi.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 16:44 - Güncelleme:
Heybet Halbusi, Irak'ta yeni Meclis Başkanı seçildi
ABONE OL

Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi üyesi, milletvekili Heybet Halbusi, bugün 329 sandalyeli Mecliste yapılan oylamada 208 oy aldı.

Oyların çoğunluğunu alarak Irak Meclisinin yeni Başkanı seçilen 45 yaşındaki Halbusi, dördüncü ve beşinci yasama döneminde Petrol ve Enerji Komisyonu Başkanlığı yapmıştı.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denklem çerçevesinde, Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni ve Cumhurbaşkanı da Kürtlerden seçiliyor.

Meclis Başkanlığı için Sünni siyasi çatı kuruluşu Ulusal Siyasi Konseyi'nin adayı Heybet Halbusi olurken, milletvekilleri Salim İsavi ve Amir Abdulcebbar da adaylığını açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.