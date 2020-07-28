Heyecanlandıran gelişme: Taksim Camii'nin şerefesi göründü

IHA 28 Temmuz 2020 Salı 10:07 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 10:10

Temeli 17 Şubat 2017’de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim camisinin yapımı devam ediyor. Caminin kaba inşaatı tamamlanırken, mermer ve işçilik çalışmaları sürüyor. Caminin dışında ise 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması için iskele kuruldu.

Çalışmalar kapsamında Taksim Camii’nin şerefesini kapatan örtü de kaldırıldı. Yıl sonu ibadete açılması beklenen caminin şerefesi drone ile havadan görüntülendi.