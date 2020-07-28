İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2020 Salı / 7 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8876
  • EURO
    8,0783
  • ALTIN
    428.771
  • BIST100
    1195.35
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Heyecanlandıran gelişme: Taksim Camii'nin şerefesi göründü
Güncel

Heyecanlandıran gelişme: Taksim Camii'nin şerefesi göründü

Yapım çalışmaları devam eden Taksim Camii'nin şerefesi göründü. Caminin yıl sonunda ibadete açılması bekleniyor.

IHA28 Temmuz 2020 Salı 10:07 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 10:10
ABONE OL

Temeli 17 Şubat 2017’de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim camisinin yapımı devam ediyor. Caminin kaba inşaatı tamamlanırken, mermer ve işçilik çalışmaları sürüyor. Caminin dışında ise 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması için iskele kuruldu.

Çalışmalar kapsamında Taksim Camii’nin şerefesini kapatan örtü de kaldırıldı. Yıl sonu ibadete açılması beklenen caminin şerefesi drone ile havadan görüntülendi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.