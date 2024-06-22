İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2024 Cumartesi / 16 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Heyelan anı böyle görüntülendi

Rize'de merkeze bağlı Akarsu köyünde önceden taş ocağı olarak kullanılan yamaç alanda heyelan meydana geldi. Toprağın büyük gürültüyle kaydığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

DHA22 Haziran 2024 Cumartesi 15:13 - Güncelleme:
Heyelan anı böyle görüntülendi
ABONE OL

Merkeze bağlı Akarsu köyünde geçmişte taş ocağı kullanılan dik yamaçta dün heyelan meydana geldi. Heyelanla yamaçtan kopan toprak yığını ter edilen taş ocağı alanına aktı.

AFAD ekipleri heyelanlı alanda inceleme yaparken, yetkililer bölgenin güvenlik şeridi çekilip, toprak kaymasına karşı önlem alınan alan olduğunu bildirdi.

Toprağın büyük gürültüyle kaydığı anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, dik yamaçtaki toprağın hızla aşağıya doğru hareket ettiği, çevreyi toz bulutu kapladığı yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.