  Heyelan demir yolunu kapattı! Valilik, tren seferlerinin durdurulduğunu bildirdi
Güncel

Heyelan demir yolunu kapattı! Valilik, tren seferlerinin durdurulduğunu bildirdi

Karabük'te demir yolu hattının bir bölümünde heyelan meydana geldi. Hattın ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatıldığı belirtildi.

AA24 Ekim 2025 Cuma 11:54 - Güncelleme:
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle söz konusu hattın ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatıldığı belirtildi.

Yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık arası kara yolu aktarması yapılarak tren seferlerinin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Heyelan nedeniyle kapanan hattın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

