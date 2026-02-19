İSTANBUL 13°C / 7°C
  Heyelan riski ilçeyi ayağa kaldırdı: 10 ev tahliye edildi
Güncel

Heyelan riski ilçeyi ayağa kaldırdı: 10 ev tahliye edildi

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde heyelan riski nedeniyle 10 ev tahliye edildi.

AA19 Şubat 2026 Perşembe 13:12
Heyelan riski ilçeyi ayağa kaldırdı: 10 ev tahliye edildi
Kırsal Ozanca Mahallesi'nde etkili olan yağışlar sonrası toprak kayması yaşandı, bazı evlerde çatlaklar oluştu, yollarda çökmeler meydana geldi.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye ekipleri sevk edildi.

İncelemelerin ardından bölgede heyelan riski taşıyan 10 evin tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildi.

Tahliye edilen mahalle sakinleri güvenli evlere yerleştirildi.

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

  • heyelan riski
  • Gölmarmara
  • ev tahliyesi

