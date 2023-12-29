İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2023 Cuma / 17 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,548
  • EURO
    32,6416
  • ALTIN
    1963.57
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Heyelan sebebiyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu ulaşıma açıldı
Güncel

Heyelan sebebiyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Taş ve hafriyat düşme riski nedeniyle yolda geçişler, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

AA29 Aralık 2023 Cuma 22:35 - Güncelleme:
Heyelan sebebiyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu ulaşıma açıldı
ABONE OL

Yeni Köprü mevkisinde meydana gelen heyelanda yolu kapatan kaya parçaları ve hafriyatın kaldırılması için kara yolları ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle yoğun çalışma yürüttü.

Gün boyunca mesai yapan ekipler, İl Özel İdaresi ekiplerinin de destek verdiği çalışmanın ardından yolu tek şeritli açtı.

Taş ve hafriyat düşme riski nedeniyle yolda geçişler, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da yolun kontrollü olarak ulaşıma açıldığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.