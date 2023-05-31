İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2023 Çarşamba / 10 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,7241
  • EURO
    22,317
  • ALTIN
    1304.07
  • BIST100
    4927.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu için lokma döktü
Güncel

Hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu için lokma döktü

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir vatandaş cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu için lokma döküp dağıttı.

IHA31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
Hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu için lokma döktü
ABONE OL

Fatih'te bir vatandaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için lokma döktü. Standda bulunan led ekranda "Bay bay Kemal. Büyük lokma ye büyük söz konuşma" yazısı yer alırken, vatandaşlar lokma almak için kuyruk oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Vatandaşlar büyük bir sevinç yaşarken, seçimden yenilgiyle çıkan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için Fatih Fevzi Paşa Caddesi'nde lokma döktü. Kurulan lokma standında yansıtılan ekranda Kılıçdaroğlu için, "Bay bay Kemal. Büyük lokma ye büyük söz konuşma" yazısı yer aldı. Vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu için dağıtılan lokmadan almak için kuyruğa girdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.