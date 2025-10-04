İSTANBUL 21°C / 15°C
4 Ekim 2025 Cumartesi
Güncel

Görüntüleri paylaşıldı! ''HGS'' yalanıyla dolandıranlar yakalandı

'HGS borcunuz var, teslim alınmamış kargonuz var” gibi vatandaşlara yanıltıcı SMS'ler gönderip dolandıran 12 şüpheli yakalandı.

4 Ekim 2025 Cumartesi 09:30
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik, İstanbul merkezli 6 ilde icra edilen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'nunun tutuklandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "PTT - HGS ismi ve logosuyla sahte internet sitesi oluşturan, 'HGS borcunuz var, Teslim Alınmamış Kargonuz var' gibi vatandaşlarımıza yanıltıcı mesajlar gönderip dolandıran, bankalarda 900 milyon hesap hareketi bulunan 12 Şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı. 10'u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız, MİT Başkanlığımız, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda; 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçu kapsamında şüphelilere ait; 200 adet banka ve 30 adet kripto hesabına el konuldu" ifadelerine yer verdi.

  • dolandırıcı
  • operasyon

