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HGS'ye siber saldırı iddialarına ilişkin 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin 'bilişim sistemlerine yetkisiz erişim ile milli ve dini değerlere hakaret' suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüpheliden 1'inin tutuklandığını bildirdi.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 22:33 - Güncelleme:
HGS'ye siber saldırı iddialarına ilişkin 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MİT ve BTK/USOM işbirliğiyle, Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda, geçen günlerde gündeme gelen HGS'ye yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin "bilişim sistemlerine yetkisiz erişim ile milli ve dini değerlere hakaret" suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

"DİJİTAL SUÇLARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamada, "Yakalanan şüphelilerin 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklanmış olup diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Jandarma Genel Komutanlığı olarak dijital suçlarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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