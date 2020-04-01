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Hiç vaka görülmeyen Türkmenistan'da 'koronavirüs' kelimesi yasaklandı!

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün aktardığı bilgilere göre, dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Türkmenistan'da 'koronavirüs' kelimesinin kullanılması yasaklandı, sokaklarda salgın hakkında konuşanlar ve maske takanlar gözaltına alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Ülkede şu ana kadar resmi olarak bildirilen vaka sayısı ise 0...

01 Nisan 2020 Çarşamba 16:40 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 16:42
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken, henüz vaka bildirimi yapmayan ülkelerden biri de Türkmenistan. Ancak Türkmenistan'dan gelen haberler ülkede neden henüz koronavirüs vakası görülmediğinin ipuçlarını veriyor.

Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından demir yumrukla yönetilen Türkmenistan'da, koronavirüs kelimesinin kullanılması yasaklandı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) aktardığı bilgilere göre, koronavirüs kelimesi okullara, iş yerlerine ve hastanelere dağıtılan sağlık bilgilendirme broşürlerinden kaldırıldı.

Ayrıca salgının ciddi şekilde yayıldığı İran'a komşu olan ülkede, maske takan ve sokaklarda salgın ile ilgili konuşan kişilerin de gözaltına alınma tehlikesi altında olduğu belirtildi. Kendisine 'baba koruyucu' da denilen Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 13 Mart'ta tüm toplanma alanlarının 'harmala' adı verilen geleneksel bir bitkiyle tütsülenerek dezenfekte edilmesi talimatı vermişti.

Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Türkmenistan'da halk sadece devlet kontrolündeki medya organlarına ulaşabiliyor. Ülkedeki az sayıda internet kullanıcısı ise sadece yüksek oranda sansürlenmiş şekilde internete erişebiliyor ve öncesinde kimlik bilgilerini sunmak zorunda kalıyor.

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