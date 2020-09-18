Hiçbir sonuç alamayacağını biliyor ama... Yunanistan'dan Lahey taktiği

18 Eylül 2020 Cuma 08:25 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 08:25

Uluslararası hukuk zemininde adil çözüm aradığını ileri süren Yunanistan, bazı Avrupa ülkelerini arkasına alarak kaçak güreşiyor. Yunanistan maksimalist iddialarıyla suyu bulandırması nedeniyle 40 yıldan fazla süredir bölgede anlaşmazlık yaşanıyor.

AMAÇ ALGI YÖNETİMİ

Türkiye'nin Sismik-I araştırma gemisi ile Ege Denizi'nde bir araştırma yapması üzerine Yunanistan, Türkiye'nin faaliyetlerinin "uluslararası barışı tehdit ettiği" gerekçesiyle 1976'da Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu. Ankara, 10 Ekim 1978'de Yunanistan'ın görüşlerini çürütmeye yönelik bir mektubu Divan'a sundu. Adalet Divanı, 1979'da verdiği kararda, kendisini Türk-Yunan kıta sahanlığı anlaşmazlığına bakmaya yetkili olmadığını belirterek Yunanistan'ın müracaatını reddetti. Bu karara rağmen Atina, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrasında yine Lahey teklifiyle, 'adalet' yanlısı olduğu algısını yaratıyor.

İKİYÜZLÜ POLİTİKA

Yunanistan daha önce Divan'ın kararlarını tanımadığını defalarca açıkladı. Divan'ın aldığı kararlar nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı seçeneği, 2015 yılında Yunanistan tarafından seçenek olmaktan dahi çıkarıldı. Atina, 1994'te gayrı askeri statüdeki Doğu Ege adalarının güvenliği kapsamında, savunma amaçlı askeri faaliyetleri Divan'ın yargı yetkisi dışında bıraktı. Bununla da yetinmeyen Yunanistan, 14 ve 16 Ocak 2015 tarihli yeni bildirimleriyle, karasuları, hava sahası ve egemenlik sorunlarını da divanın yargı yetkisine getirdiği sınırlamalar arasına yerleştirdi. Sabah'ın haberine göre, 5 yıl önce Lahey'i konu dışı bırakmaya çalışan Atina yönetiminin, bu gerilimde Lahey'i işaret etmesinin, Türkiye üzerindeki uluslararası baskıyı artırmak olduğu açıkça görülüyor.

MSB: DENİZLERDE GEMİLERE KORUMA SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de araştırmalarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi, Yavuz Sondaj Gemisi ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne koruma ve refakat görevlerine devam edildiğini bildirdi.

GİTSE DE KAZANAMAZ

Yunanistan, Lahey'e gitse dahi Uluslararası Adalet Divanı'nın 1977'de İngiltere-Fransa, 1984'te Malta-Libya, 2012'de Nikaragua- Kolombiya arasındaki deniz yetkisi davalarında Türkiye'nin tezlerini destekler içtihatları mevcutken kendi tezlerini kabul ettirebilmesi mümkün görünmüyor.

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Türkiye, tansiyonun düşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye ile Yunanistan arasında üst düzey diplomatlar aracılığıyla görüşmeler gerçekleştiriliyor. 24-25 Eylül'de toplanacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Doğu Akdeniz krizinde arabulucu olma çabasında olan Berlin arabuluculuğunda bir araya gelinmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Geçen ay hem Atina, hem Ankara'yı ziyaret eden AB dönem başkanı Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, temaslarında, tarafların Ege Denizi'nden kaynaklanan sorunların çözümü için 2002'de oluşturdukları ancak 2016'dan bu yana yapılamayan "istikşafi görüşmeler" mekanizmasını yeniden canlandırmayı amaçladı.

NATO'DA DÖRDÜNCÜ TOPLANTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini bildirdi. Bakanlıktan, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usulleri'nin ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır" bilgisi paylaşıldı.