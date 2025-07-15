15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Rabbimden duamız, bir daha böyle kara bir günün, gecenin yaşanmamasıdır. Bizlere düşen uyanık olmaktır. Atalarımız ne demiş: 'Su uyur, düşman uyumaz.' Düşman hain planlar içinde olsa da bizler birlik ve beraberlik içerisinde, her daim devletin bekâsı, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için tek yürek olarak yaşamaya devam edeceğiz ve hiçbir zaman hainleri unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kayseri Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi'nde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin anlatıldığı köşeye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 15 Temmuz şehit ve gazilerine vefayı ve 15 Temmuz ruhunu canlı tutmayı amaçlayan, 39 fotoğrafın yer aldığı köşede, o gece Türkiye genelinde çekilen fotoğraflarla Kayseri'deki demokrasi nöbetlerini konu alan fotoğraflar bulunuyor.

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bin yıldır bu toprakları vatan yapan aziz milletimiz; Malazgirt'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile düşmana nasıl dur demişse, o gecede de aynı ruh hali ve duygu seli ile düşmanlara, teröristlere, vatan hainlerine dur demiştir. Rabbimden duamız, bir daha böyle kara bir günün, gecenin yaşanmamasıdır. Bizlere düşen uyanık olmaktır. Atalarımız ne demiş: 'Su uyur, düşman uyumaz.' Düşman hain planlar içinde olsa da bizler birlik ve beraberlik içerisinde, her daim devletin bekâsı, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için tek yürek olarak yaşamaya devam edeceğiz ve hiçbir zaman hainleri unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından vatandaşlar Kocasinan'da bayraklarıyla meydanlara akın etmişti.

Hain gecede Türkiye genelinde ve Kayseri'de yaşananları konu alan fotoğraflar sergide ölümsüzleştirildi.

Demokrasi nöbetlerine genç-yaşlı, gelin-damat herkes koşmuştu.

O RUHU ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ!

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığına kasteden her türlü girişime karşı aynı kararlılıkla durduğunu vurguladı. 15 Temmuz gecesinin tıpkı Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi milletin yazdığı büyük bir direniş destanı olduğunu ifade den Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "15 Temmuz'un 9'uncu yıldönümündeyiz. Bu ülke, tarihi boyunca büyük badireler atlattı. O gece Türkiye'yi kuşatan ruh, Çanakkale ruhuydu. O gece birlik vardı, beraberlik vardı, kardeşlik vardı ve bütün göğüsler millî bir imanla doluydu. Cesaretimizle, ferasetimizle, basiretimizle hep beraber sarsılmaz surlara ve yıkılmaz setlere dönüştük. Bu milletin nasıl bir ruha sahip olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik."

DİMDİK AYAKTA KALACAK

Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığa ve vatanına olan sadakatini en zor gecelerden biri olan 15 Temmuz'da bir kez daha kanıtladığını dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde; milletimizin iradesine, bağımsızlığına ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden hainler için 15 Temmuz gecesini bir cehenneme, ülkemiz ve milletimiz için de bir demokrasi bayramına dönüştürdük. Milletimizin yüreğindeki iman, elindeki bayrakla birleşince hiçbir tank, hiçbir silah ve hiçbir tehdit bu kararlılığın karşısında duramadı. Dolayısıyla kimse ama hiç kimse, aziz milletimizi bir daha vatanıyla, bayrağıyla, istiklali ve istikbaliyle sınamaya kalkamayacaktır" ifadelerini kullandı.

MİNNETLE ANIYORUZ

Çolakbayrakdar, 15 Temmuz gecesi şehit düşen vatan evlatlarını ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Canlarını ortaya koyarak bu milletin onurunu ve bağımsızlığını koruyan kahraman gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler diliyorum. Allah, milletimizin birliğini ve dirliğini daim eylesin" dedi.