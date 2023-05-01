Hıdırellez ne zaman, hangi gün 2023? Hıdırellezin Türk kültürü açısından önemi nedir?

Hıdırellez tarihi, Mayıs ayına girmiş olmakla beraber sorgulanmaya başlandı. Yüzlerce yıldır Türk kültür coğrafyası içerisinde kutlanan bayramlar arasında yer alan Hıdırellez'de gül ağacının altına dilek gömme ve bereket için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor. Peki Hıdırellezin Türk kültürü açısından önemi nedir? Hıdırellez ne zaman, hangi gün 2023? İşte detaylar

HIDIRELLEZ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2023?



Hıdırellez günü Hazreti Hızır'ın İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılır. Hıdırellez, 5 Mayıs Perşembe akşamı başlayıp, 6 mayıs Cuma ikindi ezanında bitecek.

Hıdırellez'de gül ağacına dilek bağlamak, ateşten atlamak ve para gömmek gibi bazı ritüeller yapılır.

HIDIRELLEZİN TÜRK KÜLTÜRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?



Hıdırellez, yüzlerce yıldır Türk kültür coğrafyası içerisinde kutlanan bayramlar arasında yer alıyor. Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan "Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor.

Hıdırellez (Ruz-ı Hızır) Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Hıdırellez hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar tarafından kutlanır.

Hristiyanlıkta da çok önemli bir yeri olan Hıdırellez, zaman içinde Hızır-İlyâs kültürüyle birleşerek özideşleşmiş ve bu suretle Ortadoğu ve Balkanlar'da Hristiyan-Müslüman kültür etkileşimi sonucunda hem Aziz Yorgi hem de Hızır- İlyâs kültünün iç içe girmesinin bir sonucu olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Hızır ve Hıdırellez'in kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellez'in Mezopotamya ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır.

Kutlama mekanı Hıdırellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur.

Bereketi ve bolluğu simgeleyen Hızır aleyhisselamın dokunduğu yerlere ve eşyalara feyiz, bereket vereceğine inanılır. Bu nedenle yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.