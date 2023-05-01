Hıdırellez'de gül ağacının altına dilek gömme ritüeli ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül ağacına dilekler asılıp, ertesi gün sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise suya bırakılır. Peki Hıdırellez'de gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür? Hıdırellez dilekleri ne zaman dilenir? İşte detaylar...

Hıdırellez, mevsim bayramı olarak hatırlarda kalan, Türk kültürü için önemli bir gündür. Baharın başlangıç döneminde, neredeyse tüm insanlara neşe ve huzur veren, evleri bereketlendiren bir gündür. Dünya tarihinde bilinen en eski bayram olarak kabul edilmektedir.

Hıdırellez; tabiatın uyandığı ve canlandığı bir günü simgeler. O gün, tüm evlere bereket gelir ve her şey yenilenir. İşte Hıdırellez ritüelleri...

Hıdırellez her yıl mayıs ayının 5-6 tarihlerinde kutlanmaktadır.

HIDIRELLEZ DİLEKLERİ NE ZAMAN DİLENİR?



Hıdırellezde her dileğin kabul olacağına inanılır. Bu sebeple insanlar "Hıdırlık" adı verilen çevre tarafından kabul görülen mezarlık, türbe, yatır ve tek kalan ağaç gibi yerlerde dilek tutmak için toplanırlar. Hıdırellez dileklerini dua ve semboller ile dile getirirler.

Hıdırellez dilekleri her zaman kalpten ve içten yapılmalıdır. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler ve evlilik isteyenler bu günlerde dilek tutarlar. Kimi aileler tarafından bu günde kurbanlar kesilir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Oruç tutmak da değer gören bir inanıştır.

GÜL AĞACINA HIDIRELLEZ DİLEKLERİ NE ZAMAN DİLENİR?

Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

5 Mayıs günü akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülür) ya da açık cüzdan bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi araba isteyen araba resmi çizebilir. Bunu küçük taşlarla yapabileceğiniz gibi toprakla da oluşturabilirsiniz.

HIDIRELLEZ'DE GÜL AĞACININ ALTINA DİLEK NE ZAMAN GÖMÜLÜR?



Hıdırellez gül ağacına dilek tutarak değer gören unsurlar arasında yer alır. Hızır ve İlyas Peygamber'in gül ağacı altında buluştuklarına inanıldığı için diğer ağaçlar pek ilgi görmez. Bir kağıda dilekler yazılır, iple bağlanır ve gül ağacının dibinde gömülür. Dilekler renkli şeritlerle de anlam kazanacaktır. Gül ağacının dallarına asılan renkli ipler veya şeritler ile Hızır'dan bir ev, araba veya mutlu bir yuva dilenir. Şeritlerin uç kısmına dileklerinizi yazılır. Dilekler tutulur, dua edilir ve şeritler ağacın dalına asılır. Gül ağacının dibine gömülen dilekler, ertesi sabah kimse görmeden alınır ve akan bir suya atılır. Bunun nedeni ise, İlyas'ın denizden gelmesine inanılmasıdır.

Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında yani 5 Mayıs 2021 akşam ezan vakti gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.