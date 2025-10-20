Hijyen kurallarına uymayan 2 ekmek fırını kapatıldı

İlçede zabıta ekipleri ilçedeki fırınlarda hijyen, gramaj ve fiyat denetimi yaptı.

Kontrollerde hijyen kurallarına uyulmadığı belirlenen 2 ekmek fırını geçici olarak kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız cezai işlem uygulamak değil halkımıza güvenli ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak. Esnafımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyor, kurallara uymayan işletmelere ise gerekli uyarı ve yaptırımların devam edeceğini hatırlatmak istiyorum. Halkımızın sağlığıyla kim oynarsa gözünün yaşına bakmayız."