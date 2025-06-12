İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2025 Perşembe / 16 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3424
  • EURO
    45,6977
  • ALTIN
    4287.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Hijyen kurallarına uymayan fırın mühürlendi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hijyen kurallarına uymayan ekmek fırını kapatıldı.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 16:56 - Güncelleme:
Hijyen kurallarına uymayan fırın mühürlendi
ABONE OL

Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan ekmek fırını kapatıldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce yapılan tüm uyarılara rağmen hijyen kurallarına uymayan bir fırının faaliyetine son verdi.

Ruhsatı iptal edilen işletme, açılmamak üzere mühürlenerek kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Uyarılara rağmen kuralları ihlal eden işletmelere asla göz yummayacağız. Halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.