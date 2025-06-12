Hijyen kurallarına uymayan fırın mühürlendi

Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan ekmek fırını kapatıldı.
Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce yapılan tüm uyarılara rağmen hijyen kurallarına uymayan bir fırının faaliyetine son verdi.
Ruhsatı iptal edilen işletme, açılmamak üzere mühürlenerek kapatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Uyarılara rağmen kuralları ihlal eden işletmelere asla göz yummayacağız. Halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.
Uyardık, süre verdik ama değişen bir şey olmadı!— Mehmet Tahmazoğlu ���� (@mtahmazoglu) June 12, 2025
Zabıta ekiplerimizin daha önce yaptığı hijyen ve temizlik uyarılarına rağmen kurallara uymayan bir fırının ruhsatını iptal ederek açılmamak üzere kapattık.
Denetimlerimiz son hız devam edecek. Halkımızın sağlığı bizim için her... pic.twitter.com/vJv7EfK7q1