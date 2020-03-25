Hikmet Albayrak kimdir, kaç yaşında? Hikmet Albayrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

25 Mart 2020 Çarşamba 15:58 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:58

Galatasaray'ın yöneticileri arasında yer alan Abdurrahim Albayrak, geçen hafta koronavirüs şüphesiyle Yeşilköy'deki özel bir hastaneye kaldırılmış. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak'ın eşi Şükran Hanım'ın da koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Şimdi ise Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet ALbayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Hikmet Albayrak hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte tüm merak edilenler..

HİKMET ALBAYRAK'IN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI!



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'ye telefonla bağlandı. Cengiz gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

Abdurrahim bey ve eşinin yanında oğulları sayın Hikmet beyin de sonucu pozitif çıktı. Yusuf beyin (Galatasaray İkinci Başkanı) ve Fatih hocamızın durumları gayet iyi. Fatih hocamla konuştuk. Karşılıklı espriler yaptık. Sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın. Benim durumum da gayet iyi. Hiçbir semptoma rastlanmadı. Hiçbir belirti yok bende. Bu bir pandemi. Tüm kıtaları kapsayan bir salgın. Önemli olan bu süreci devletin ve sağlık bakanlığının uyarılarına titizlikle uyarak bu salgını atlatmamız gerekiyor. Devletimiz özellikle yaşlıları koruyor ve onların zarar görmemesi için uğraşıyor.

HİKMET ALBAYRAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Hikmet Albayrak, 1983 istanbul doğumlu. Üniversiteyi İstanbul üniversitesi Ekonometri bölümünde okudu daha sonra Amerika da San Diego state üniversitesinde işletme masteri yaptı. 13 yaşında Altur Turizmde çalışmaya başladı.

Abdurrahim Albayrak sağlık durumu nasıl? Abdurrahim Albayrak kimdir, kaç yaşında?