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Hikmet Hacıyev ile görüşen İletişim Başkanı Altun: Hakikat mücadelesi vermeye devam edeceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüşen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Bundan sonraki süreçte de medya ve iletişim alanındaki işbirliklerimizi artıracak, uluslararası alanda iki dost ve kardeş ülke olarak hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.' dedi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Hikmet Hacıyev ile görüşen İletişim Başkanı Altun: Hakikat mücadelesi vermeye devam edeceğiz
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştü.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hacıyev ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Paylaşımda görüşmeye yönelik fotoğraflara da yer veren Altun, şunları kaydetti:

"Bölgesel ve küresel düzlemde dost ve kardeş Türkiye ve Azerbaycan arasında gerek iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında gerekse dezenformasyonla mücadele alanında işbirliklerini güçlendirmeye büyük bir önem atfediyoruz. Bundan sonraki süreçte de medya ve iletişim alanındaki işbirliklerimizi artıracak, uluslararası alanda iki dost ve kardeş ülke olarak hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."

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