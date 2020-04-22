Hilal göründü mü? Ramazan'ın simgesi hilal ne zaman görünecek? 2020

22 Nisan 2020 Çarşamba 22:17 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 22:17

Hilal göründü mü? Ramazan ne zaman başlar? Ramazan’ın başlaması için Hilal’in görünmesi şart mıdır? Sorularına Müslüman vatandaşlarımız yanıt arıyor. Ramazan orucuna başlamak için ve orucu bitirip Ramazan’ın son gününü hilalin görülmesiyle anlayan İslam alemi için Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan bazı bilgiler aktarılmıştır. Şaban ayının yirmi dokuzuncu günü hilal gözetlenir; şayet hava bulutlu ise veya hilal gözetlendiği halde görülmezse, Şaban ay'ı otuz güne tamamlanır ve Ramazana böyle başlanır. Peki, Ramazan’ın başlaması için Hilal’in görünmesi şart mıdır? Ramazan ne zaman başlar? Hilal ile ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.v)'den bize intikal etmiş hadisler bir hayli çoktur. İşte Hilal ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

RAMAZAN'IN BAŞLAMASI İÇİN HİLALİN GÖRÜNMESİ ŞART MIDIR?

Hilal ile ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.v)'den bize intikal etmiş hadisler bir hayli çoktur.

Ebu Hureyre (r.a), Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in şöyle buyurduğunu söyler: "Ramazan orucunuzu hilali gördüğünüzde tutun. Hilali gördüğünüzde açın. Şayet hava kapalı olursa (ay'ın tespitine engel olursa) otuza tamamlayınız" (Buhari, Savm, II; Müslim, Siyam, 19, H. No: 1081; Nesâî, Siyam, 9; Darimi, Sivam, 2; Ahmed b. Hanbel, II, 422).

Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği fikrini uyandırmaktadır. Konu ile ilgili diğer rivayetler değerlendirildiğinde, bu hadislerin amacının günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biz ümmî bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay, ya 29 ya 30 gündür.” (Buhârî, Savm, 13; Müslim, Sıyâm, 15; Ebû Dâvûd, Savm, 4) buyurarak, kamerî aybaşlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiş olmaktadır.

Çıplak gözle görülsün ya da görülemesin, ay mutat hareketlerine devam etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği (Rahmân, 55/5), bunların, diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı (En›âm, 6/96), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yûnus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (Tevbe, 9/36), ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (Bakara, 2/189) ifade edilmektedir.

Buna göre Hz. Peygamber (s.a.s.), kamerî aybaşlarının belirlenmesi konusunda çıplak gözle görmeyi, başvurulacak yegâne yöntem olduğu için değil, belki o günkü şartlar içinde en sağlıklı sonuç veren yöntem olduğu için öngörmüştür. Hilali gözlemlemenin amacı Ramazan ayının girip girmediğini belirlemektir. Bu sebeple, hilali çıplak gözle görme dışında, bizi bu amaca ulaştıracak başka yöntemlerden yararlanmak da mümkündür.

Bugün, insanoğlunun ulaştığı teknolojik gelişmişlik, ayın hareketleri konusunda en ince ayrıntıyı bile izleme imkânı sunmaktadır. Artık ince astronomik hesaplar yoluyla, gelecek birkaç yıllık namaz vakitlerini gösteren takvimleri hazırlama imkânı bile doğmuştur. Dolayısıyla kamerî ayların başlangıçlarını hesap yöntemiyle belirlemek meşrudur.

2020 yılında Ramazan ayı Diyanet takvimine göre 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı ilk teravih namazı kılınacak.