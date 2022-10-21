Himmet paraları onlardan soruluyordu: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire Başkanlıkları, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordinasyon içinde yürütülen, 8 ay süren çalışmalar sonucunda, örgütün yurt dışına firar eden üst düzey mahrem sorumlularının verdiği talimatlar doğrultusunda; örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerin yeniden yapılandırılması, örgütün yurt içindeki üyelerince uygulamaya konulduğu tespit edildi.

FETÖ'nün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli/sistematik olarak para transferi yapıldığı belirlendi. Ayrıca örgüt faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak kaynak aktarımında gizliliğe azami ölçüde riayet edildiği, örgüt mensuplarının kimliklerinin deşifresini engellemeye yönelik tedbirler alındığı ve yeni yöntemler uygulandığı saptandı.

TOPLAM 704 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu tespitlerin ardından, FETÖ'nün organizasyon yapısını ve özellikle mahrem yapılanmalarını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik finansal organizasyonu içerisinde yer alan şüphelilere yönelik 18 Ekim'de 59 ilde eş zamanlı 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' başlatıldı ve toplam 704 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Erzurum'daki operasyonda aralarında memurlar sorumlusu olduğu iddia edilen Z.B. ile çeşitli mesleklerden ihraç edilen 5'i kadın 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 25 bin 655 TL, 770 euro, 50 dolar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ayrıca soruşturma süresince yapılan tespit ve ara yakalamalarda; 306 bin 962 TL, 15 bin 150 euro ve 4 bin dolar para hareketliliğinin olduğu tespit edildi. Şüphelilerin örgüte gelen para yardımlarını dağıttıkları belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.