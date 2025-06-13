Hindistan'da yolcu uçağının düşmesinin ardından sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlar hız kazandı.

Bunlardan biri de düşen uçağın bakımlarının Turkish Technic tarafından yapıldığı iddiasıydı.

Sosyal medyadaki bazı provokatif hesaplar, Turkish Technic'in Air Indıa ile yapmış olduğu anlaşmayı manipüle etmeye kalkıştı.

Hindistan düşen uçağın tipinin Boeing 787-8 Dreamliner olduğu tespit edildi. Sosyal medyada Turkish Technic hangarları önünde görüntüsü paylaşılan uçağın tipinin ise Boeing 777 olduğu bulundu.

Turkish Technic'in 9 Nisan 2025'te Instagram'da yaptığı bir paylaşıma ulaşıldı. Paylaşımda Air India ile olan anlaşmanın Boeing 777 filoları için baştan sona üs bakım operasyonlarını kapsadığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Turkish Technic ve Air India arasındaki anlaşma kapsamında İstanbul'daki hangarlarda yalnızca Boeing 777 tipi uçakların bakımı gerçekleştirildi. Uçakların operasyonlarına sorunsuz bir şekilde devam ettiği görülüyor.

Hindistan'da düşen Air India'ya ait Boeing 787-8 tipi uçağın bakımının Turkish Technic tarafından yapıldığı iddiasının yanlış olduğu tespit edildi.