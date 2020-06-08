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Güncel

Hindistan'da 'Coranavirüs tanrıçası' uydurup taptılar

Vaka sayısının 250 bini aştığı Hindistan'da, yeni tip koronavirüsle mücadele yerine, batıl inançlar üreterek salgından kurtulmaya çalışıyor. Son olarak yerli halk, 'Mother Corona (Corona Ana)' gibi uydurma ilahlara tapınmaya başladı.

star.com.tr08 Haziran 2020 Pazartesi 17:27 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 19:34
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Yeni tip koronavirüsün neden olduğu pandemi sırasında açlık ve sefaletle boğuşan Hindistan, kasırgalar ve çekirge istilasıyla krizi daha da büyük hissediyor.

Irkçı Başabakan Narendra Modi, Pakistan ve Çin gibi komşularıyla sınır gerilimleri yaşarken, halkı adeta felaketlerle baş başa bıraktı.

Son gelen görüntülerde, Hindistan'da özellikle kadınların düzenlediği bazı ayin ve ritüellerde, COVID-19 virüsüne tapındığı görülüyor. Yerel basına da yansıyan görüntülerde kadınların, 'Korona Ana' dedikleri uydurma bir ilaha tapındıkları ortaya çıktı.

Ayrıca sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından, uydurma koronavirüs tanrıçasına tapınmaların sadece bir bölgede değil, Bihar, Jarkand ve Assam gibi farklı eyaletlerde gerçekleştiği bildirildi.

Kadınların ayrıca, uydurma tanrıçalarına çiçekler, tatlılar ve karanfil bıraktığı görülüyor.

SAÇMALIĞIN BÖYLESİ...

Jarkand ve Dhanbad'ında, trans bireylerden bazıları uydurma tanrıçalarının rüyalarına geldiğini iddia ettikten sonra, Cuma günü bir alanda toplu tapınma ritüelleri yapıldı.

Sosyal medyada bazı hintliler görüntülerle alay ederken, bazıları ise insanları yadırgamama konusunda çağrıda bulundu.

star.com.tr

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