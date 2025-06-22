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  • Hindistan'ı aratmayan manzara! CHP'li belediye vatandaşa bunu reva gördü
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Hindistan'ı aratmayan manzara! CHP'li belediye vatandaşa bunu reva gördü

İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle biriken çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor. İzmir sokaklarında Hindistan'ı aratmayan manzara karşısında vatandaşlar CHP'li belediyeye tepki gösterdi. Çöplerin kaldırımlardan yollara taştığını söyleyen vatandaşlar, 'Kaç gündür her sokak başı çöplerle dolu. Sinekler çoğalacak.' dedi.

AA22 Haziran 2025 Pazar 12:02 - Güncelleme:
Hindistan'ı aratmayan manzara! CHP'li belediye vatandaşa bunu reva gördü
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Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi, düzenli maaş alamadıkları ve biriken alacakları ödenmediği gerekçesiyle 18 Haziran'dan bu yana iş bırakma eylemi yapıyor.

Grevin 5'inci gününde temizlik hizmetlerinde görevli işçilerin iş bırakması nedeniyle Buca'nın bazı sokaklarında çöp yığınları ve kötü koku oluştu.

KALDIRIMLARDAN YOLLARA TAŞTI

Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı görüldü.

Vatandaşlar grev nedeniyle çöplerin biriktiğini belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

Emekli öğretmen Cem Aynur Yılmaz, ilçenin birçok bölgesinde çöplerin biriktiğini söyledi.

"HER YER PİSLİK İÇİNDE"

Görüntülerin İzmir'e yakışmadığını ifade eden Yılmaz, "Her yer pislik içinde. Tam turizm zamanı, yurt dışından insanların geldiği zamanlar. Bu sorunun en kısa zamanda çözülmesi gerekiyor. Çok üzgünüm." dedi.

"SOKAK BAŞLARI ÇÖPLERLE DOLU, SİNEKLER ÇOĞALACAK"

Müberra Başeğmez ise "Kaç gündür her sokak başı çöplerle dolu. Sinekler çoğalacak. Anlaşma yapılsın, bir an evvel çöpler toplansın, pislikten kurtulalım." ifadelerini kullandı.

  • izmir
  • İzmir çöp
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