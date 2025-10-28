Türkiye'nin son 20 yılda Güney Asya'daki nüfuzunu stratejik olarak genişlettiğini yazan Hindistan basını, Ankara'nın Pakistan'ın ardından şimdi de Bangladeş'te etkisini artırdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Güney Asya'ya yönelik stratejik, ekonomik ve askeri merkezli bir dış politika izlediği dile getirildi.

Türkiye'nin BM Genel Kurulu da dahil olmak üzere çeşitli uluslararası platformlarda Pakistan'a verdiği desteğin artmasının Hindistan için endişelere yol açtığı belirtilen haberde, "Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişki yeni olmasa da, Türkiye'nin Hindistan'ın komşularındaki nüfuzu son yıllarda sessizce artıyor" denildi.

Türkiye'nin Bangladeş'e de yoğun ilgi gösterdiğinden bahseden Hint basını, "Türkiye ve Bangladeş, savunma sanayi alanındaki iş birliğini hızlandırarak Güney Asya'nın karmaşık güvenlik dinamiklerine yeni bir boyut kazandırdı. Küresel güç dengesinin Batı'dan Doğu'ya kayması, "Asya'ya yönelme" eğilimi ve Türkiye'nin pragmatik dış politikası, Ankara'nın Asya'ya yönelmesini beklenenden çok daha hızlı bir şekilde şekillendiriyor" ifadelerini kullandı.

Bangladeş'in Türkiye'den Bayraktar İHA'ları, obüsler ve zırhlı araçlar da dahil olmak üzere askeri teçhizat alımını artırdığına dikkat çekildi.

Haberde, "Türkiye-Bangladeş ortaklığı, Türkiye'nin geleneksel olarak Pakistan yanlısı duruşuyla birlikte göz önüne alındığında, Hindistan'a karşı stratejik bir ittifak olarak nitelendirilebilir. Hindistan, Çin'in getirdiği karmaşıklıklarla başa çıkmada daha usta, ancak Türkiye bir bakıma 'bilinmeyen topraklar' olabilir." denildi.