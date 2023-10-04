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Hindistan'ı sel vurdu: 23'ü asker 30 kayıp

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 23'ü asker 30 kişi kayboldu. Selin 'buzul gölünün taşması' nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
Hindistan'ı sel vurdu: 23'ü asker 30 kayıp
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Hindistan'ın Sikkim eyaletinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 23'ü asker 30 kişi kayboldu.

Hindustan Times'ın haberine göre, Sikkim eyaleti Afet Yönetim Kurumu Genel Müdürü Prabhakar Rai, yerel saatle 22.00 sularında Lachen bölgesinde su seviyelerinin aniden yükseldiğini ve sel meydana geldiğini kaydetti.

Rai, ilk belirlemelere göre 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, bölgede bulunan askeri kuruluştaki 23 askeri personelin selde kaybolduğu belirtildi.

Öte yandan Bangladeş'te de bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldığı kaydedildi.

Selin "buzul gölünün taşması" nedeniyle meydana geldiğini düşünen yetkililer, konuyu araştırıyor.

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