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Hint keneviri yetiştirdi savunması pes dedirtti! 'Su döktüm büyüdüler'

Aydın'ın İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve gerçekleştirdikleri operasyonunda ağaç boyunda Hint keneviri ele geçilirken ev sahibi kadının, 'Bunlar burada ekiliydi, ben sadece su döktüm büyüdüler' şeklindeki savunma yaptı.

IHA20 Temmuz 2024 Cumartesi 23:15 - Güncelleme:
Hint keneviri yetiştirdi savunması pes dedirtti! 'Su döktüm büyüdüler'
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Edinilen bilgiye göre, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar edilen adresin bahçesi, önce dron ile havadan denetlendi. Daha sonra ekipler H.K. (42) ile S.K'nın (38) evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri evde ve bahçede yaptığı aramada boyları 2 metre olan 2 kök Hint keneviri ele geçirdi. 10 suç kaydı bulunan H.K. ile 2 suç kaydı bulunan S.K. gözaltına alındı.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Operasyon kapsamında polis ekiplerinin eve girdiği sırada ev sahibi kadının, "Tanımadığınız bir ev değil burası. Ben buraya yeni geçtim bunlar burada ekiliydi zaten. Çıktı, su döktüm bu kadar büyüdü başka bir şey de yok. Evin sahibi benim, götürebilirsiniz beni" şeklindeki savunması ve rahat tavırları pes dedirtti.

TOPLANIP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ele geçirilen Hint kenevirleri toplanarak emniyete götürülürken, şüphelilerin İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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