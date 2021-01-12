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Hintli kadın pilotlardan havacılık tarihinde rekor

Hindistan'daki bir hava yolu şirketinin tamamen kadın pilotlardan oluşan kokpit ekibi, gerçekleştirilen en uzun kesintisiz ticari uçuşla rekor kırdı.

DHA12 Ocak 2021 Salı 11:55 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 11:57
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Hindistan'ıın Havayolları Air India'nın kadın pilotlardan oluşan kokpit ekibi, bir Hint havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun kesintisiz ticari uçuşla havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.Söz konusu uçuşun, dünyada kadın pilotların gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak kayıtlara geçti. ABD medyası, 4 kadın pilotun bir Boing 777 ile ABD'nin San Francisco kentinden Hindistan'ın güneyindeki Bengaluru kentine gerçekleştirdiği yaklaşık 14 bin kilometrelik uçuş 17 saat sürdüğünü aktardı.

"HİNDİSTAN HAVACILIK TARİHİNDE YENİ DÖNEM AÇTIK"

Kaptan pilot Zoya Aggarwal uçuşun ilk ayağını gerçekleştirmesinin ardından Amerikan medyasına verdiği röportajda, "Hindistan havacılık tarihinde yeni bir dönem açtık" ifadelerini kullandı.

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