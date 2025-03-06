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Hırka-i Şerif yarın ziyarete açılacak

Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, yarın Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyarete açılacak.

AA6 Mart 2025 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
Hırka-i Şerif yarın ziyarete açılacak
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Fatih Belediyesi ekiplerince, Hırka-i Şerif Camii'nde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, camii içerisini geleneksel yöntemle gül suyu kullanarak yıkarken, dezenfektan çalışması da yaptı.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekip amiri Ali Çakmak, bugün yapılan çalışma öncesi kutsal emanetin bulunduğu alanın temizlendiğini ve bu gece tekrar temizleneceğini söyledi.

Çakmak, "Fatih Belediyesi olarak Hırka-i Şerifi vatandaşlarımızın ziyareti öncesinde cami içerisinde dezenfekte ve gül suyu çalışması yapıyoruz. Tüm Türkiye'den gelen vatandaşlar sağlıklı bir şekilde ziyaret edebilsin diye bu çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Hırka-i Şerif, ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında görülebilecek.

Dairede ziyaret, 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek. Arife günü ikindi namazı sonrası Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.

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  • Hırkai Şerif Camii

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