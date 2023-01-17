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Hırsız sevgililer operasyonla yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde birden çok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen çift, Torbalı polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 14:14 - Güncelleme:
Hırsız sevgililer operasyonla yakalandı
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Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alpkent Mahallesinde park halinde bulunan bir kamyondan, gece yarısı beyin diye tabir edilen, araçta elektronik aksamların çalışmasını sağlayan parçanın çalınması üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, yürütülen teknik takip sonucu hırsızlık olayını bir erkek ve bir kadın şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Çalışmaların sürdüğü esnada ilçede bir vatandaşın evinde de meydana gelen hırsızlık olayını aynı şüphelilerin gerçekleştirdiği ve birlikte hareket ettikleri ortaya çıktı. Kısa süre sonra C.T. ve kız arkadaşı olduğu öğreniln A.R.K.'yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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