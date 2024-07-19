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Güncel

Hırsız ve yan kesicilere şafak operasyonu! 7 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 12:05 - Güncelleme:
Hırsız ve yan kesicilere şafak operasyonu! 7 şüpheli gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, 10 evden hırsızlık yapıldığı ve bir motosikletin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yaklaşık 2 ay yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15 ekip ve 100 personelin katılımıyla 6 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, ikisi kardeş 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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