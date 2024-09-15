İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2024 Pazar / 12 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hırsızdan pişkin sözler: İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim
Güncel

Hırsızdan pişkin sözler: İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim

Ankara'da, gözüne kestirdiği görme engelli vatandaşların yanına yardım etme bahanesiyle yaklaşıp cep telefonlarını çalan hırsız ve telefonları sattığı kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın polise verdiği ifadesinde, “İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim” dediği öğrenildi.

IHA15 Eylül 2024 Pazar 09:42 - Güncelleme:
Hırsızdan pişkin sözler: İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim
ABONE OL

Ankara'da L.U. (40) isimli bir kişinin, metro istasyonlarında gözüne kestirdiği görme engelli kişilerin yanına yardım etme bahanesiyle yaklaşıp cep telefonlarını çaldığı tespit edildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirledikleri 5 ayrı metro istasyonunu gözetlemeye başladı. Atatürk Kültür Merkezi Metro İstasyonunda yakalanan L.U. gözaltına alınırken, çaldığı telefonları sattığı kişi de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen telefonlar ise sahiplerine teslim edildi.

32 TANE SUÇ KAYDININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

L.U.'nun emniyette alınan ifadesinde, "İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim. Telefon numaramı kaydetme bahanesiyle çaldım. Pişmanım" diyerek suçunu kabul ettiği belirtildi. L.U'nun adına açılmış 9 farklı dosyada toplam 32 tane suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık büro amirliği ekipleri, benzer suçları işleyen 5 farklı kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.