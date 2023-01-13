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Hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı

Nevşehir'de 3 hırsız jandarma ekipleri tarafından çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı.

IHA13 Ocak 2023 Cuma 14:37 - Güncelleme:
Hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı
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Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri, Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl köyünde ikamet eden bir vatandaşın ikametinden hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Dedektifleri (JASAT), Hacıbektaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede olayı gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, 3 hırsızın karakoldaki işlemleri devam ediyor.

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