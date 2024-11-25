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Hırsızlar dehşet saçtı: Market raflarını dağıtıp müşterilere saldırdılar

Gaziosmanpaşa'da bir markette hırsızlık yapmak üzere fark edilen 3 şüpheli, çalışanlar tarafından markete kilitlendi. Bunun üzerine hırsızlar, içerideki müşterilere dehşeti yaşattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı.

DHA25 Kasım 2024 Pazartesi 23:00 - Güncelleme:
Hırsızlar dehşet saçtı: Market raflarını dağıtıp müşterilere saldırdılar
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Olay, saat 19.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Cebeci Caddesi'nde bulunan bir zincir markette hırsızlık yapmak isteyen 3 kişiyi fark eden çalışanlar şüpheliler içerideyken marketin kapısını kilitleyerek polise haber verdi.

MÜŞTERİLERE RAFLARDAKİ ÜRÜNLERİ FIRLATTILAR

Markette yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde market içinde bulunan şüphelilerin raflardaki ürünleri hem dağıttığı hem de içeride bulunan müşterilere fırlattığı görülüyor.

Görüntülerin devamında ise şüphelilerden birinin kaçmak için yangın tüpüyle marketin camını kırdığı görülüyor.

YANGIN TÜPÜ İLE CAMI KIRARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çalışanlar tarafından markete kilitlenen şüphelilerden biri yangın tüpüyle camı kırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken polis iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ÇALIŞLANLARA SALDIRMIŞLAR

Aynı caddede bulunan fırının çalışanı ise, "İçeride hırsızlık yapıyorlarmış. Bununla ilgilide çalışanlar yakalamışlar bunları sonra da tartışma çıkmış. Çalışanlara saldırmışlar onlar da kapıyı kilitlemişler. Yangın tüpü ile camı kırmışlar camı. Polisler de yakalamışlar" ifadeleriyle olayı anlattı.

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