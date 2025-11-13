İSTANBUL 17°C / 7°C
13 Kasım 2025 Perşembe
  • Hırsızlık anı güvenlik kamerasında: Kayıp 1 milyonun şüphelisi eski çalışan çıktı
Güncel

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında: Kayıp 1 milyonun şüphelisi eski çalışan çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin çelik kasasından 1 milyon TL değerinde döviz çalan şahsın eski çalışan olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, JASAT ekiplerince yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13 Kasım 2025 Perşembe 10:41
Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede, ofis içerisinde bulunan çelik para kasasından büyük bölümü Dolar ve Euro olmak üzere yaklaşık 1 milyon TL tutarında paranın çalındığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini alarma geçirdi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olayı Yeri İnceleme ekibinin işyerinde yaptığı incelemenin ardından harekete geçen JASAT ve Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZ ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin kar maskesi taktığı, başında ayrıca kapüşon olduğu ve eldiven kullandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma ve beyanlar doğrultusunda hırsızlık olayının şüphelisinin işletmenin eski çalışanlarından Batuhan Y. olduğunu belirledi. JASAT ekipleri şüpheli Batuhan Y.'yi Taşağıl Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekiplerin Batuhan Y.'nin üzerinde ve evinde yaptığı aramada işyerindeki çelik para kasasından çalınan 1 milyon TL tutarındaki döviz ve Türk Lirası bulunarak işletme yetkilisine teslim edildi. Hırsızlık olayının şüphelisi Batuhan Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarılırken, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

