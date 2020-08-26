Hırsızlık için girdiği evde emekli öğretmen çifti bıçaklayarak öldürdü

DHA 26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:04 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:04

Çifte cinayet, sabaha karşı, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakınları, Aykut-Vesile Küçükesin çiftinin otomobilinin, hızla yol aldığını gördü. Hemen telefonla Aykut Küçükesin'i aradı. Yanıt alamayınca da evlerine gitti. Tek katlı evin mutfak camının kırık olduğunu fark etti. Hemen polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, mutfak camından girdikleri evde, çifti kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, emekli öğretmen çiftin, hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aykut-Vesile Küçükesin'in cansız bedenleri Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp de olay yerine gelerek, bilgi aldı.

KAZA YAPTI YAKALANDI

Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelinin, Küçükesin çiftine ait 34 AET 001 plakalı otomobil ile kaçtığını belirledi. Otomobilin, Tekirdağ istikametine doğru gittiği saptandı. Çevre il ve ilçelerin güvenlik güçlerine, otomobilin plakası bildirildi. Polis ve jandarma ekipleri, kaçan otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tekirdağ'a bağlı Saray ilçesine bağlı Karabürçek Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kaza yapan otomobildeki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 30 ayrı suç kaydı bulunan C.Y. olduğu ortaya çıkan şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kırklareli Vize ilçesinde dün gece yarısı, hırsızlık yapmak için girdiği evde, emekli öğretmen çift Aykut Küçükesin ve Vesile Küçükesin'i bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi Caner Y., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Caner Y.,'nin adliyedeki sorgusu sürerken, öldürülen çiftin Gazi Mahallesi'ndeki yaşadığı eve sevenleri akın etti. Toplanan kalabalık, öldürülen emekli öğretmen çift için gözyaşı dökerken polis, evin kapısını mühürleyerek etrafına şerit çekti.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Öldürülen emekli öğretmen çiftin, ilçelerinde büyük üzüntü yaşattığını belirten Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, "İlçemizde olmaması gereken olay oldu. Çok üzgünüz. Dünya tatlısı insanlardı. Binlerce öğrencisi var, ben de onun öğrencilerinden bir tanesiyim, çok üzüntülüyüm. Akşam da buradaydım. Söyleyecek, anlatacak kelimeler bulamıyoruz. 'Vize’de iki güzel insan kim var?' diye sorsanız söylenecek insanlardı. Sütten kediyi kovmazlar, karıncayı incitmezler. Çok üzüntülüyüz, böyle bir olayla karşılaştık. Şüpheli yakalanmış. Yetkili makamlar cezalarını verecek ancak giden hiçbir şekilde geriye gelmez. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

'KARINCAYI İNCİTMEZLERDİ'

Öldürülen çiftin arkadaşlarından emekli öğretmen Murat Kurt da "Çok iyi iki insanı kaybettik. Öğretmen arkadaşımızla 20 yıl beraber çalıştık. Komşumuzdu. Karıncayı incitmez, iyilik severlerdi. Öğrencilerine karşı gayet iyi davranırdı. Hiç kimseden bugüne kadar şikayet olmamıştır. Vatandaşlar tarafından sevilen bir kişidir. Olayı akşam öğrendim. Olay daha önce olmuş. Üzgünüz, çok değerli bir kişiydi" diye konuştu.