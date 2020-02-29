Hırsızlık şüphelisinin kaçarken düştüğü anlar kameraya yansıdı

DHA 29 Şubat 2020 Cumartesi12:17 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 12:17

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki 3 iş yeri ile park halindeki kamyonette, 25 Şubat günü art arda hırsızlık olayı yaşandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'Güven' timleri, hırsızlık şüphelisini belirlemek için güvenlik kamerlarını mercek altına aldı. Görüntülerde, kaçarken düştüğü görülen şüphelinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı Ü.Ş. olduğu belirlendi. Ü.Ş., hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği mahallede gezerken yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ü.Ş., 4 ayrı hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.