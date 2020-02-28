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Hırsızlık zanlıları jandarmadan kaçamadı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Bandırma Organize Sanayi Sitesi'ndeki kablo hırsızlığının şüphelisi olarak 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

IHA28 Şubat 2020 Cuma12:35 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:35

Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden Ö.G. isimli mağdur şahıs, Bandırma Organize Sanayi Sitesindeki bir fabrika inşaatının elektrik işlerini yaptığını ve inşaatın içinde bulunan 350 metre krom kablo kanallarının ve bağlantı parçaları ile 1 adet avuç içi spiral makinesinin çalınmış olduğunu ve toplam değerinin 10 bin TL olduğunu beyan ederek şikâyetçi oldu.

Olayların öğrenilmesini müteakip olay yerlerinde inceleme birimi tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda; 10 plakalı aracın plakasına çamur sürülmüş şekilde organize sanayi bölgesine girdiği ve hırsızlık yapılan bölgede görüldüğü tespit edildi.

Araç sahibine ulaşılarak alınan bilgiler sonucunda bahse konu hırsızlığın gerçekleştiği tarihte 10 plakalı aracın E.A. isimli şahsa kiralandığı belirlenerek şüpheli şahıs E.A. Gönen ilçe merkezinde yakalandı.

Yapılan araştırmalar sonucunda olaya karıştıkları belirlenen T.K., H.U. ve Ü.Ö. isimli diğer şüpheli şahıslar da ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanarak gözaltına alınan E.A., T.K., H.U. ve Ü.Ö. isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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